«Верстка»‎: сменить Кудрина в Счетной палате может депутат Макаров

«Верстка»‎ со ссылкой на три источника рассказала, что депутат, глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров стал основным кандидатом на пост главы Счетной палаты. Алексея Кудрина вчера Владимир Путин одобрил на пост руководителя новой управляющей структуры «Яндекса».

Источники в парламенте рассказали, что Макарова рассматривают «самым серьезным образом»‎. Пересмотреть это решение могут только из-за состояния здоровья Макарова: недавно он перенес серьезную операцию.

Макаров разбирается в бюджете, имеет юридическую степень, был соавтором одной из частей Налогового кодекса. Источники считают этот опыт подходящим для руководства Счетной палатой.

Уход Кудрина уже решен, сообщил вчера ТАСС. Формально отставка может состояться 30 ноября или 14 декабря.