Всем привет! Вот и еще один месяц закончился. Подходит к концу моя третья осень в СИЗО «Лефортово». Она выдалась куда более насыщенной, чем предыдущие две — и я сейчас не только о могучем приговоре, но и о том, что за ним последовало.

Еще несколько недель в октябре я продолжил ездить в Мосгорсуд для ознакомления с протоколом судебного заседания. Если кто не знает, то это такие бумажки, на которых отображено кто и что говорил в ходе процесса, какие доказательства представляли стороны и т.д. Мы их прочитали, я подготовил свои замечания — в целом, стандартная процедура, ничего выдающегося. Но самое запоминающееся — это то, что я смог повидаться со всеми людьми, с которыми полгода вместе ездил в автозаке. Теперь в суд — на этот раз в первый апелляционный — я съезжу один раз, а после уже этапом выдвинусь в колонию, где буду отбывать свое наказание. Это не хорошо и не плохо, это факт. Как факт и то, что жизнь продолжается.

Если апелляция все оставит в силе, то в «Лефортово» я пробуду около двух с половиной лет. Это время я запомню надолго. Здесь я понял: человеческая сила может быть неисчерпаемой. Что помочь ближнему можно одним простым словом. Что у меня есть много друзей. Что для любви не существует преград. Да много всего, в общем. Изменился ли я? Да, думаю, что да. Но чувство юмора и желание шутить у меня осталось. Поэтому этот пост я закончу шуткой, которую увидели в твиттере: «Среди людей, сидящих в русской тюрьме ни за что, Сафронов пока абсолютный чемпион».

Берегите себя и верьте в лучшее!

Ваш Ваня Сафронов





Канал Свободу Сафронову.