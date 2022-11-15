Родственницы срочников и мобилизованных пригрозили массовыми акциями в Петербурге

В Санкт-Петербурге родственницы мобилизованных и солдат срочников два дня стояли с плакатами у здания Западного военного округа. Они смогли добиться приема, пишет «Сирена»‎. Но пригрозили что если их вопрос не будет решен, то к зданию придут 15 тыс. человек вместо 15.

Женщины требовали улучшить обеспечение мобилизованных мужей и вывести солдат-срочников из приграничной Белгородской области, которая постоянно находится под обстрелом со стороны ВСУ.

«Товарищи военные, у вас проблемы, у вас бардак. Без нас, без женщин и матерей, вы не обойдетесь. Давайте конструктивно сотрудничать. Мы за эти дни наблюдали и равнодушие, и непонимание. Но в общем ощущение, что у вас полный хаос и в штабе ЗВО, и, мы думаем, в других штабах. Все это отражается и на фронте, и из-за этого гибнут сыновья и мужья. Мы не собираемся оставлять это таким образом», — заявила одна из матерей.

Сегодня Оксана Абрамова, мать срочника, рассказала, что сослуживец ее сына погиб под обстрелом. Они находились в Белгородской области и попали под обстрел на российско-украинской границе.