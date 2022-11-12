Командование мобилизованным: «Техника у нас на вес золота, а вместо вас мы новых наберем»

Мобилизованные из Алтайского кар рассказали ASTRA об отношении командования к солдатам после того, как они отступили с передовой. «Техника у нас на вес золота, а вместо вас мы новых наберем», — сказал один из военачальников. За отступление пригрозили уголовными статьями.

С журналистами поговорил мобилизованный из 35-й бригады из Алейска. Их призвали в конце сентября, а на передовую отправили уже через две недели «бесполезной»‎ подготовки.

25 октября военнослужащих отправили в наступление на село Невское. В распоряжении у них были семь БМП, из которых только две заводились самостоятельно, а остальные «приходилось толкать». В тот же день два взвода из трех попали в засаду, понесли потери. Остальные попали в засаду на следующий день.

Мобилизованные сказали, что по словам Путина они должны были находиться на на первой линии. Командир также дал приказ отступать: 60 из 91 военнослужащих отошли к Сватово.

В Сватово замкомандира ЦВО дал им два дома на ночлег и сказал, что «будет разбираться». В следующие восемь дней к ним приезжали разные военные чиновники и пытались вернуть на передовую. От одного из них резервисты услышали «Нет человека — нет проблем».

«То есть если мы погибнем, им будет проще. Нам полковник говорит: «Техника у нас на вес золота, а вместо вас мы новых наберем», — рассказал собеседник ASTRA.

Сейчас они находятся в тылу в Луганской области и требуют встречи с военным прокурором. Командиры грозит им медкомиссией, обучением и снова отправкой на передовую.

Мобилизованный рассказал, что всем насчитали выплаты по-разному: кому-то пришла треть от обещанного. Но говорить об этом открыто они опасаются: по его словам, записавших видеообращение забрали накануне в наручниках и увезли в неизвестном направлении.

Из оставшихся на передовой остались в живых 4 человека: взвод попал под обстрел, командир также погиб.