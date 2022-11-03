В Белгородской области солдат-срочник получил ранения в результате атаки беспилотника

Беспилотник, запущенный из села Грабовое Сумской области, атаковал окопы российских солдат в поселке Задорожный Белгородской области. Об этом сообщают Mash и ASTRA со ссылкой на неназванные источники.

По данным ASTRA, инцидент произошел 3 ноября около двух часов ночи. Mash утверждает, что дрон был запущен со стороны Украины. По данным Telegram-канала беспилотник атаковал российских военных пятью гранатами от АГС-17 — ВОГ-17. Один из них получил легкие осколочные ранения.

ASTRA утверждает, что в окопах находились солдаты срочной службы, которых власти обещали не отправлять в зону боевых действий.

