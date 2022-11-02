«Мемориал»* признал политзаключенным блогера из Новороссийска Асхабали Алибекова

Правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал» признал политзаключенным блогера и бывшего военного из Новороссийска Асхабали Алибекова. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале проекта.

Асхабали Алибеков содержится в СИЗО по уголовному делу о распространении военных «фейков». Его обвиняют в публикации антивоенных роликов на своем YouTube-канале. Правозащитный проект считает, что преследование Алибекова «грубо попирает его право на свободу слова и распространения информации».

«"Поддержка политзаключённых. Мемориал", руководствуясь международными критериями, считает блогера из Новороссийска Асхабали Алибекова политическим заключённым», — говорится в заявлении.

*«Мемориал» российские власти считают «иноагентом», организацию ликвидировали по решению суда. Организация создала новый правозащитный проект, получивший название «Поддержка политзаключённых. Мемориал».