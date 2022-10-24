Профессор Владимир Гельман: СВО может оказаться весьма длительной

С самого начала «специальной военной операции» большинство наблюдателей — и тех, кто желал победы России, и тех, кто желал ей поражения — рассматривают все происходящее как относительно краткосрочный процесс. Они полагают, что, либо одна из сторон одержит решающую победу на поле боя, после которой один из противников окажется неспособен вести боевые действия, либо у одной из сторон закончатся ресурсы и/или терпение, в силу чего по крайней мере на некоторое время боевые действия будут прекращены с тем или иным исходом. При этом горизонт завершения СВО в их представлениях смещается от нескольких дней в феврале 2022 года до нескольких месяцев весной-летом 2022 года и теперь до года-полутора.

Мне кажется, что ожидания относительной краткосрочности СВО отражают, скорее, предпочтения самих ожидающих, нежели вероятные перспективы развития событий. Я в этом отношении гораздо более консервативен в оценках и полагаю, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока Владимир Путин находится у власти в России. А поскольку шансы и на то, что он добровольно уйдет от власти, и на то, что он будет свергнут в результате переворота, на сегодняшний день не слишком велики, то стоит предполагать, что СВО может затянуться настолько долго, насколько существует на свете основная причина этой самой СВО. В предельном варианте, Путин может находиться у власти еще лет двадцать (и да, в период военного положения выборы не проводятся, так что об истечении срока полномочий речи нет). Ну да, экономика глубоко просядет и потом не будет расти, да, еще больше россиян покинет страну, да, о развитии науки и образования можно будет забыть — но само по себе это не остановит СВО. А если так, то, соответственно, вплоть до условного 2042 года Россия так и продолжит вести боевые действия против коллективного Запада. И речь не только об иранских дронах, но и о том, что имеющегося у России потенциала вполне достаточно для длительного продолжения боевых действий не слишком высокой интенсивности, но при этом наносящих значительный ущерб (основным форматом СВО, например, могут стать атаки и диверсии не только на территории Украины, но и за ее пределами).

Сказанное не означает, что все произойдет именно так, как написано в предыдущем абзаце. В отличие от упомянутых наблюдателей я не обладаю достаточной способностью к прогнозированию и предсказывать будущее совсем не умею. Но мне кажется полезным сменить оптику ожиданий: помимо скорых желательных (или, наоборот, нежелательных) перемен продолжение и поддержание СВО в длительной перспективе выглядит весьма вероятной альтернативой.

Фото: Фонд Егора Гайдара

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