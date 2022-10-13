В Амурской области возбудили уголовное дело за комментарий в Telegram

Николай Титаренко из Амурской области стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ч.22 ст.280.4 УК РФ). Причиной стал комментарий в Telegram, пишет ASTRA.

Силовиков привлекло видео движения «Атеш», которое опубликовал 25-летний парень. Ролик он сопроводил текстом из видео.

«Я мобилизовался. Теперь пришло время объявить о себе. Мы — подпольное движение «Атеш», в котором состоят крымские татары, украинцы и русские. Мы мобилизовались в русскую армию, чтобы разрушить ее изнутри. Мы будем сливать позиции солдат, технику. Мы будем устраивать диверсии на складах и штабах. Нас не много! Но уж поверьте, будет больше. Вступайте в «Атеш»! Остановим войну Путина! Мы не должны умирать за интересы тирана», — написал Титаренко.

Лингвистическая экспертиза посчитала, что «указанные высказывания выражают побуждение к вступлению в движение «Атеш», цель которого — привести в упадок, в тяжелое состояние ВС РФ». Титаренко задержали.



