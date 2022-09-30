«Формируется мнение о необходимости смены власти в России»: прокуратура требует запретить «Весну»

Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга сообщила, что подала иск о запрете деятельности движения «Весна». В материалах общества прокуроры нашли признаки экстремистской деятельности.

В релизе прокуратуры отмечено, что «деятельность демократического движения направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя России, создаются условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране, формируется общественное мнение о необходимости смены власти». Массовые мирные акции ведут к нарушению прав и свобод граждан страны, считает прокуратура.

Иск направили в городской суд Санкт-Петербурга. Пока прокуратура приняла решение приостановить деятельность «Весны».

В мае нынешнего года против участников «Весны» возбудили дело об участии в организации, посягающей на права граждан России.