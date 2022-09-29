Депутаты продолжают получать повестки в военкомат — на этот раз на службу призвали Валуева

Депутата Госдумы Николая Валуева призвали на военную службу. Парламентарий заявил, что пойдет в военкомат на следующей неделе после завершения пленарных недель.

«Мне тоже пришла повестка. Я сейчас в военкомат поеду. Единственное, мои коллеги молодцы, они, кто на воинский учет встали в Госдуме, получили повестку здесь, а мне нужно домой ехать. А у нас очень много выездных заседаний было, повестка пришла прямо перед поездкой на Донбасс, меня дома не было. Но на следующей неделе я обязательно явлюсь в военкомат», — рассказал Валуев.

На прошлой неделе секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что первые четыре депутата Госдумы от ЕР попросили отправить их в зону боевых действий. Так, на Донбасс решили отправиться председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского регионального отделения партии Сергей Соколин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. 25 сентября в соцсетях распространилось видео, на котором Милонов стреляет из 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» в Донбассе.

Повестки в военкомат приходят также муниципальным депутатам. На военную службу призвали действующего главу округа «Куркино» в Москве Илью Светикова, муниципального депутата Можайского района Константина Конькова, депутата якутского парламента Мичила Николаева, депутата гордумы Ангарского округа Дениса Ягодзинского. Кроме того, накануне стало известно, что в Мурино сразу три муниципальных депутата отказались принимать повестки военкомата — в списках оказались Сергей Амельченко, Александр Баркевич и глава МО Дмитрий Кузьмин.