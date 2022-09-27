Медведев заявил, что России в случае применения ядерного оружия ничего не будет

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмтрий Медведев в очередной раз пригрозил Европе ядерным оружием. По его словам, в случае удара по «нацистской» Украине, НАТО и Евросоюз «проглотят использование любого оружия в текущем конфликте». Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Рассуждая на эту тему, Медведев снова осыпал оскорблениями европейских лидеров. Их заявления о свободе и демократии политик назвал «диарейной демагогией вкупе со злобной каркающей риторикой», которой «они заливают всё остальное человечество в попытках отстоять свою исключительность и право рулить миром».



Комментируя заявления президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о готовности дать Москве решительный ответ в случае применения ядерного оружия, Медведев заявил, что Россия имеет на это право, «если это будет необходимо».



«Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определённых случаях. В строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания. Если на нас или наших союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений. Или если при агрессии с использованием обычного оружия возникнет угроза самому существованию нашего государства. Об этом недавно прямо сказал Президент России», — написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ отметил, что руководство РФ сделает все для того, чтобы не допустить появления ядерного оружия «у враждебных к нам соседей» — то есть у Украины, которой, по его словам, управляет НАТО. Он заявил, что надеяться «на разум и политическую волю киевского режима» бессмысленно, но на «чувство самосохранения» надавить можно.

«Они понимают: если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придётся ответить. Ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций. И это точно не блеф», — повторил Медведев путинскую риторику.

Политик выразил уверенность в том, что в случае применения Россией ядерного оружия ей за это ничего не будет. По его словам, западные политики не решатся пойти на такой шаг, желая сохранить свои города в безопасности.

«Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины, пусть даже обильно снабжаемой разным оружием. <…> Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому — проглотят использование любого оружия в текущем конфликте. Как-то так…» — добавил зампред Совбеза РФ, призвав Киев сделать выводы.