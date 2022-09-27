«Ведомости»: в России после «референдумов» могут создать новый федеральный округ — Крымский

В России по итогам «референдумов» на оккупированных территориях Украины могут создать Крымский округ, объединяющий в себе Крымский полуостров, Донецкую и Луганскую «народные республики», а также Запорожскую и Херсонскую области. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в Совете Федерации и собеседника, близкого к правительству Крыма.

Возглавить новое полномочное представительство может бывший руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщил источник, близкий к администрации президента. Собеседник газеты отметил, что решение по его кандидатуре может быть принято в ближайшее время и «оно с большой вероятностью будет положительным».

Необходимость создания нового федерального округа в России объясняется «непростой ситуацией» вокруг «референдумов» о присоединении оккупированных украинских территорий, а кандидатура Рогозина выдвинута, поскольку для его управления необходим «политический тяжеловес».

«Ведомости» направили запрос представителю Кремля Дмитрию Пескову о возможном назначении Дмитрия Рогозина на должность главы нового федерального округа, ответа издание не получило. Источник газеты в «Роскосмосе» рассказал, что представители команды Рогозина пока не готовятся к переводу на «новую работу», однако сам Рогозин желал бы такого назначения.

«Референдумы» в Донецкой и Луганской «народных республиках», а также в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей Украины проходят с 23 по 27 сентября. СМИ неоднократно сообщали о том, что жителей оккупированных территорий заставляют «голосовать» под дулом автоматов. Кроме того, сообщалось, что в «референдумах» принимали участие военнопленные, содержащиеся в колонии в Еленовке — в частности, речь идет о тех, у кого есть прописка в ДНР.

Тем временем в украинских городах в Запорожской и Луганской областях, где проходят «референдумы» о присоединении к России, накануне прогремели взрывы и были обстрелы. Так, неизвестные подорвали автомобиль в Бердянске, а в Мелитополе и в Алчевске прогремели взрывы на складах боеприпасов российской армии. В городе Счастье Луганской области подожгли избирательный участок, а в Сватовском районе горели казармы российских войск.

Дмитрий Рогозин покинул должность гендиректора «Роскосмоса» в середине июля — его уволил президент России Владимир Путин. Место Рогозина занял заместитель председателя правительства Юрий Борисов, а ему самому в ближайшее время обещали новое назначение.

Фото: REUTERS / Максим Шеметов