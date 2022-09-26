215-й день боев: главное

«Медиазона»* и ВВС, вместе с волонтерами, подтвердили смерть в Украине 6756 человек на 25 сентября. В день объявления мобилизации в России, 21 сентября, министр обороны Сергей Шойгу говорил о 5937 погибших.

Журналисты ищут имена погибших по официальным источникам, постам родственников. Число погибших и попавших в плен неизвестно. Те сообщения, которые удалось обнаружить, не отражают реальное количество потерь. Поэтому, считают журналисты, сведения Минобороны не соответствуют действительности. Вероятнее всего, число погибших — десятки тысяч.

Больше всего погибших в Дагестане — известно о 306 военных. В регионе второй день идут массовые протесты против мобилизации. Полиция жестко задерживает протестующих. В Махачкалу съехались жители ближайших сел и деревень. Много погибших также из Бурятии (подтверждены имена 276 человек) и Кубани (272 военных).

В Изюме обнаружили еще два массовых захоронения. Из первого, найденного в начале сентября, извлекли 447 тел погибших. Среди них были женщины, дети, погибшие со следами пыток. О новых захоронениях президент Украины рассказал в интервью CBS.

США пригрозили решительным ответом в случае применения Путиным ядерного оружия. «Если Россия переступит эту черту, последствия для России будут катастрофическими. Соединенные Штаты ответят решительно», — сказал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в интервью NBC.

Владимир Зеленский рассказал CBS, что не уверен, что Путин снова блефует и просто угрожает, как это было в первые месяцы боев.

«Он хочет напугать весь мир. Это первые шаги его ядерного шантажа. Я не думаю, что он блефует. Я думаю, что мир сдерживает его и сдерживает эту угрозу», — сказал Зеленский.

МИД Турции сегодня сообщил, что Анкара не признает итоги «референдумов» в украинских регионах о присоединении к России. Вчера с таким же заявлением выступили в Сербии. Турция и Сербия считаются сторонниками Москвы, обе страны не поддерживали санкции, но теперь риторика в отношении действий Путина в Украине меняется.

Вместе с заявлением о «референдумах», в турецком МИД отметили, что Путин готов к переговорам с Украиной.

«В ходе переговоров с нашим президентом господин Путин заявлял о возможности вернуться к переговорам с Киевом, но на новых появившихся условиях», — сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он имел в виду встречу лидеров на саммите ШОС в Самарканде.

Зеленский в разговоре с CBS сказал, что после «референдумов» и в случае признания Соединенными Штатами России страной-спонсором терроризма переговоры будут невозможны.

«Это (референдумы) сигнал, что Путин не собирается заканчивать эту войну. Вот что происходит», — добавил Зеленский.

В Молдове готовы лишать гражданства за участие в боях в Украине на стороне России. С таким заявлением выступила президент Молдовы Майя Санду. Как уточнила ВВС, в первую очередь речь идет о людях с двойным гражданством. Но по словам Санду, рассматривается возможность отзыва гражданства и у граждан Молдовы. Президент, очевидно, имела в виду прежде всего жителей Приднестровья. Она опасается, что граждан будут пытаться мобилизовать.

В России тем временем продолжается мобилизация. В нескольких регионах сообщили об «ошибках» во время призыва: местные военкоматы отступали от критериев мобилизации от Минобороны. Россияне продолжают пытаться уехать из страны, чтобы избежать отправки на фронт, но по данным источников The Bell, в аэропортах на погранконтроле появились списки мобилизованных. Их через границу не пропускают. Есть проблемы и на сухопутных переходах: ссылаясь на закон о мобилизации, начали отказывать в выезде россиянам в Казахстан и Грузию. В район российско-грузинской границы ФСБ направила БТР. Кремль и Минобороны отрицают закрытие границ и введение военного положения. Наказание за уклонение от службы также пока не собираются ужесточать.

Протесты против мобилизации в России принимают все более опасные формы. В Усть-Илимске резервист открыл стрельбу в военкомате — военный комиссар Александр Елисеев находится в тяжелом состоянии.

В Рязанской области резервист не хотел отправляться на фронт и попытался сжечь себя. В Пермском крае женщина не хотела отпускать мужа в Украину и убила ребенка. Известно и о новых поджогах военкоматах: их уже больше 10. Сегодня коктейлями Молотова закидали военкомат в Волгоградской области. Массовые протесты на площадях также продолжаются: в Дагестане люди снова вышли на протесты, несмотря на то что вчера митингующих разгоняли стрельбой в воздух.

Разведка Британии сообщила, что на военные базы начали прибывать первые группы мобилизованных. Выписаны уже десятки тысяч повесток, считают в спецслужбе. Россия теперь столкнется с проблемами обучения войск. В отличие от большинства западных армий, российские вооруженные силы проводят начальную подготовку солдат на низком уровне в рамках назначенных подразделений, а не в специальных учебных заведениях. Как правило, один батальон в составе каждой российской бригады остается в гарнизоне, если два других развертываются, и может предоставить кадры инструкторов для обучения новобранцев или пополнений. Однако Россия перебросила многие из этих третьих батальонов в Украину. Многие из призванных в течение нескольких лет не имели военного опыта. Отсутствие военных инструкторов и поспешность, с которой Россия начала мобилизацию, позволяют предположить, что многие из военнослужащих отправятся на передовую с минимальной соответствующей подготовкой.

Институт изучения войны (ISW) считает, что президент России Владимир Путин вряд ли преодолеет фундаментальные структурные проблемы в армии, пытаясь мобилизовать большое количество россиян. Мобилизация создаст больше внутренних социальных и политических издержек. Крайне маловероятно, что мобилизованные существенно увеличат боевую мощь российских вооруженных сил. Аналитики также сообщили, что в Одессе Россия использовала иранский беспилотник.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».