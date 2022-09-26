ФСБ обвинила японского консула в получении «сведений ограниченного распространения»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала консула генконсульства Японии Мотоки Тацунори «при получении им сведений ограниченного распространения». Об этом в понедельник отчитался Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Приморском крае пресечена шпионская акция консула генерального консульства Японии в г. Владивостоке Мотоки Тацунори», — говорится в сообщении.

Речь идет о получении сведений «об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона», а также влиянии западного санкционного давления на экономическую ситуацию в Приморском крае. Мотоки Тацунори свою вину признал.

МИД РФ вызвал советника-посланника японского посольства в Москве, чтобы выразить ему решительный протест в связи с действиями Тацунори. Российское внешнеполитическое ведомство объявило консула генерального консульства Японии во Владивостоке персоной нон грата и обязало его покинуть Россию в течение ближайших 48 часов.



