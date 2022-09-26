Турция не признает итоги российских «референдумов»

Турция не признает итоги «референдумов» на оккупированных территориях Украины. С соответствующим заявлением на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе Японии в Токио выступил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Мы заявляли и заявляем РФ, что не признаем аннексию Крыма. Не признаем и итоги референдумов, которые проходят на территории Украины. Мы уже выражали свое беспокойство и позицию по данному поводу», — заявил дипломат. Его слова приводит РИА «Новости».

«Референдумы» в Донецкой и Луганской «народных республиках», а также в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей Украины проходят с 23 по 27 сентября. СМИ неоднократно сообщали о том, что жителей оккупированных территорий заставляют «голосовать» под дулом автоматов. Кроме того, сообщалось, что в «референдумах» принимали участие военнопленные, содержащиеся в колонии в Еленовке — в частности, речь идет о тех, у кого есть прописка в ДНР.

Тем временем, в украинских городах в Запорожской и Луганской областях, где проходят «референдумы» о присоединении к России, накануне прогремели взрывы и были обстрелы. Так, неизвестные подорвали автомобиль в Бердянске, а в Мелитополе и в Алчевске прогремели взрывы на складах боеприпасов российской армии. Также в городе Счастье Луганской области подожгли избирательный участок, а в Сватовском районе горели казармы российских войск.

Об отказе признавать легитимность проводимых на оккупированных территориях «референдумов» уже заявили США, Франция и НАТО. К ним также присоединились и другие страны G7 — Великобритания, Германия, Италия, Япония и Канада. В их совместном заявлении говорится, что эти псевдореферендумы «не имеют юридической силы или легитимности» и не отражают волю украинского народа.

Президент США Джо Байден также пообещал ужесточить санкции против России в ответ на референдумы в «ДНР», «ЛНР», Херсоне и Запорожье. Он назвал российские «референдумы» фикцией и ложным предлогом для присоединения оккупированных частей Украины к России. По его словам, действия руководства РФ являются «вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава ООН».