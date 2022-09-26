В Москве спецназ проводит обыск в квартире участника «Маяковских чтений» Артема Камардина

В Москве спецназ выломал дверь в квартиру активистов Александа Менюкова, Александра Попова и Артема Камардина. Об этом сообщает «Вот так» со ссылкой на близких общественников, которым они успели написать до того, как пропала связь.

Ранее о том, что в квартиру активистов ломится спецназ, сообщал «ОВД-Инфо»*. Правозащитники считают, что к ним пришли с обысками: со вчерашнего вечера около их дома дежурил наряд полиции. Это может быть связано с участием Артема Камардина в «Маяковских чтениях», которые накануне состоялись в Москве.

Мероприятие на Триумфальной площади было заявлено как «антимобилизационное». Пятерых участников чтений задержали еще вчера по «митинговой» статье, четверых из них отпустили в тот же вечер.

*«ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранным агентом»

