В Комсомольске-на-Амуре появились надписи против мобилизации

В Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае напротив военкомата появилась надпись: «Родина моя как свинья. Жрет своих сыновей». Фото опубликовала «Сибирь.Реалии»*.
Эти строки есть в песне «Аквариума» из альбома «Сестра Хаос».
«По улицам провинции метет суховей
Моя Родина, как свинья, жрет своих сыновей
С неумолимостью сверхзвуковой дрели
Руки в перчатках качают колыбель
Свечи запалены с обоих концов
Мертвые хоронят своих мертвецов».
Сам Борис Гребенщиков неоднократно выступал против боев в Украине. Как писала РБК, его концерты отменили «до лучших времен» в России с марта. Площадки в стране отменяют выступления и других артистов, поддержавших Украину и мир.
*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».