В Комсомольске-на-Амуре появились надписи против мобилизации

В Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае напротив военкомата появилась надпись: «Родина моя как свинья. Жрет своих сыновей». Фото опубликовала «Сибирь.Реалии»*.

Эти строки есть в песне «Аквариума» из альбома «Сестра Хаос».

«По улицам провинции метет суховей

Моя Родина, как свинья, жрет своих сыновей

С неумолимостью сверхзвуковой дрели

Руки в перчатках качают колыбель

Свечи запалены с обоих концов

Мертвые хоронят своих мертвецов».

Сам Борис Гребенщиков неоднократно выступал против боев в Украине. Как писала РБК, его концерты отменили «до лучших времен» в России с марта. Площадки в стране отменяют выступления и других артистов, поддержавших Украину и мир.

*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».