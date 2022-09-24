Сенаторы США выступили в защиту Владимира Кара-Мурзы

В четверг 22 сентября председатель Комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес и член Комитета Джим Риш обратились к президенту Джо Байдену с призывом принять меры в соответствии с Законом Магнитского в отношении лиц, виновных в репрессиях против Владимира Кара-Мурзы.

Владимир Кара-Мурза был арестован около своего дома в Москве в апреле 2022 года после интервью CNN, в котором он критиковал вторжение России в Украину. Кара-Мурза обвиняется в «распространении заведомо ложной информации о российских вооруженных силах» (статья 207.3 УК) и «участии в деятельности нежелательной организации» (статья 284.1 УК) и может быть осужден на срок до 10 лет лишения свободы. С момента ареста он находится в предварительном заключении в московском СИЗО-5 г.Москвы.

В письме говорится:

Мы считаем, что тюремное заключение российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы основано на политически мотивированных сфабрикованных обвинениях. Это заставляет предположить, что он является жертвой грубого нарушения его международно-признанных прав человека,

Есть все основными считать, что реальными причинами заключения Кара-Мурзы является его правозащитная деятельность и противодействие войне Российской Федерации в Украине, Еще одно из обвинений касается его участия в конференции в поддержку российских политзаключенных, что свидетельствует о том, что российское правительство преследует его именно за защиту прав человека».

В соответствии с законодательством не позднее чем через 120 дней президент должен проинформировать Конгресс о том, намерен ли он применить санкции Закона Магнитского к тем, кто является организаторами преследования Кара-Мурзы, и их соучастникам.

«Мы просим вас определить, виновны ли определенные лица в нарушении прав Кара-Мурзы, и если да, то принять решение о введении в отношении них санкций в соответствии с Законом Магнитского об ответственности за нарушения прав человека.. – добавляют сенаторы. – Мы ожидаем, что при вынесении решения вы рассмотрите всю имеющуюся информацию, в том числе, касающуюся должностных лиц и правоохранительных органов Российской Федерации».