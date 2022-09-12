Генпрокуратура Беларуси предъявила обвинения экстрадированной из России активистке Яне Пинчук

Генеральная прокуратура Беларуси официально предъявила обвинение экстрадированной из России активистке Яне Пинчук, сообщает «Радио Свобода»*. Ей вменяют сразу три статьи белорусского Уголовного кодекса.

Пинчук обвинили в разжигании социальной розни (ч. 3 ст. 130 УК РБ), создании экстремистского сообщества (ч. 1 и ч. 2 ст. 361−1 УК РБ), а также в призывах к нарушению конституционного строя и нанесению ущерба безопасности страны (ч. 3 ст. 361 УК РБ). По двум пунктам обвинения активистке грозит до 12 лет лишения свободы, еще по одному — до 10 лет лишения свободы.

Гражданку Беларуси Яну Пинчук задержали в Петербурге в ноябре 2021 года и обвинили в разжигании вражды и экстремизме. По версии следствия, она принимала участие в создании оппозиционных Telegram-каналов «Витебск 97%», «Орша 97%» и «Новополоцк и Полоцк 97%», которые суд в Беларуси признал экстремистскими.

В Беларуси Пинчук заочно предъявили обвинение по пяти статьям УК. Российская прокуратура согласилась ее выдать по трем из них — о разжигании социальной вражды, призывах к действиям против национальной безопасности и создании экстремистского формирования.

Пинчук просила у российских властей предоставить ей временное убежище. В ее поддержку также выступил Комитет ООН по правам человека, который призывал не выдавать Пинчук из-за угрозы пыток. Несмотря на это, в феврале 2022 года она получила на свое прошение отказ. Ныне ликвидированный «Мемориал»* признал активистку политзаключенной.

*«Радио Свобода» Минюст РФ считает «иностранным агентом»

