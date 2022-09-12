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Генпрокуратура Беларуси предъявила обвинения экстрадированной из России активистке Яне Пинчук

12.09.2022

Ее обвиняют сразу по трем уголовным статьям

Генеральная прокуратура Беларуси официально предъявила обвинение экстрадированной из России активистке Яне Пинчук, сообщает «Радио Свобода»*. Ей вменяют сразу три статьи белорусского Уголовного кодекса.

Пинчук обвинили в разжигании социальной розни (ч. 3 ст. 130 УК РБ), создании экстремистского сообщества (ч. 1 и ч. 2 ст. 361−1 УК РБ), а также в призывах к нарушению конституционного строя и нанесению ущерба безопасности страны (ч. 3 ст. 361 УК РБ). По двум пунктам обвинения активистке грозит до 12 лет лишения свободы, еще по одному — до 10 лет лишения свободы.

Гражданку Беларуси Яну Пинчук задержали в Петербурге в ноябре 2021 года и обвинили в разжигании вражды и экстремизме. По версии следствия, она принимала участие в создании оппозиционных Telegram-каналов «Витебск 97%», «Орша 97%» и «Новополоцк и Полоцк 97%», которые суд в Беларуси признал экстремистскими.

В Беларуси Пинчук заочно предъявили обвинение по пяти статьям УК. Российская прокуратура согласилась ее выдать по трем из них — о разжигании социальной вражды, призывах к действиям против национальной безопасности и создании экстремистского формирования.

Пинчук просила у российских властей предоставить ей временное убежище. В ее поддержку также выступил Комитет ООН по правам человека, который призывал не выдавать Пинчук из-за угрозы пыток. Несмотря на это, в феврале 2022 года она получила на свое прошение отказ. Ныне ликвидированный «Мемориал»* признал активистку политзаключенной.

*«Радио Свобода» Минюст РФ считает «иностранным агентом»

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