Си Цзиньпин встретится с Путиным на саммите ШОС в Самарканде

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые за более чем два года покинет Китай для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Reuters. Эта поездка станет для него первым путешествием за рубеж с начала пандемии COVID-19.

Си Цзинпинь отправится с рабочей поездкой в Центральную Азию. Он посетит с рабочим визитом Казахстан, а после — встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. В Кремле подтвердили встречу, но деталей предстоящих переговоров не раскрыли. Китай же эту информацию пока не прокомментировал.

Как отмечает Reuters, предстоящая встреча даст Си Цзиньпину возможность подчеркнуть свое влияние, а Путину — подчеркнуть свое внимание к Азии. Кроме того, таким образом оба лидера смогут показать свою оппозицию Соединенным Штатам, которые выступают с критикой действий российских властей в Украине.

По мнению Джорджа Магнуса, автора книги «Красные флаги» о Си Цзиньпине, лидер КНР заинтересован в том, как будут развиваться события в Украине. Все дело в том, что Пекину по-прежнему нужно антизападное руководство в Москве. Эксперт также считает, что председатель КНР хочет продемонстрировать Западу свою уверенность и доказать, что он может возглавить коалицию стран, противостоящих «западной гегемонии».

«Углубляющееся партнерство «без ограничений» между растущей сверхдержавой Китаем и титаном природных ресурсов Россией — одно из самых интригующих геополитических событий последних лет, за которым Запад наблюдает с тревогой», — говорится в публикации.

Несмотря на исторические противоречия, Си Цзиньпин и Путин продолжают укреплять двусторонние связи. За первые семь месяцев 2022 года объем торговли между Россией и Китаем вырос почти на треть.

Как заявил старший преподаватель политики и международных отношений в UNSW Sydney Александр Королев, этот визит «показывает, что Китай готов не только продолжать «вести дела как обычно» с Россией, но даже продемонстрировать явную поддержку и ускорить формирование более прочного союза».