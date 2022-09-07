Путин пригрозил ЕС отключением поставок энергоносителей в случае введения потолка цен на нефть и газ

Президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме назвал глупостью идею ЕС ограничить цены на нефть и газ. Он посоветовал Западу одуматься и пригрозил прекратить поставки энергоносителей в случае принятия такого решения.

«Ну, вы понимаете, это глупость очередная. Очередное не рыночное, не имеющее никаких перспектив решение. Все административные ограничения в области мировой торговли ведут только к диспропорциям и повышению цен», — сказал президент. Прямую трансляцию ведет РБК.

Путин подчеркнул, что Россия всегда основывалась на долгосрочных контрактах, поскольку все участники рынка «должны быть уверены в стабильности». По его словам, Европа настаивала на спотовых ценах, однако теперь ищет способы «от этого уйти», поскольку стоимость газа «улетела за 3000 евро».

Российский лидер подчеркнул, что РФ продолжит выполнять свои обязательства, но странам Запада необходимо «одуматься», поскольку они сейчас находятся «не в том положении», чтобы «диктовать свою волю». Путин также добавил, что в случае принятия решения по ограничению цен на нефть и газ Россия просто прекратит выполнение контрактов.



«И вообще ничего не будем поставлять... Ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут — ничего не будем поставлять... И нам останется только одно: приговаривать «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — заявил президент.

В свою очередь, Еврокомиссия (ЕК) продолжает настаивать на необходимости ввести потолок цен на российский газ. Глава ведомства Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в среду заявила, что главной целью ЕС является снижение стоимости газа.

На настоящий момент европейские газохранилища заполнены на 82%, в то время, как ЕС планировала заполнить их до 80% к 1 ноября, отметила фон дер Ляйен. Несмотря на это, ЕК предлагает всем государствам объединения сократить потребление энергии в пиковые часы и перенаправить доходы энергокомпаний в ЕС на поддержку «уязвимых групп потребителей».

Ранее фон дер Ляйен заявила, что ограничение цен на газ можно установить на уровне руководства валютного блока. Таким образом ЕС сможет воспрепятствовать «попыткам президента России манипулировать европейским энергетическим рынком», отметила она.

О намерении ограничить цены на российскую нефть заявляли представители стран «Большой семерки» (G7). Соответствующую меру министры финансов Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США предложили ввести с 5 декабря, сообщает Financial Times со ссылкой на источник, принимавший участие в переговорах. При этом потолок цен на нефтепродукты из РФ планируется ввести с 5 февраля 2023 года.

По данным Bloomberg, цены на российскую нефть могут ограничить на уровне от 40 до 60 долларов за баррель. «Большая семерка» ожидает поддержки от стран ЕС по данному вопросу, однако признает, что некоторые страны, которые закупают у России энергоносители в больших объемах, могут выступить против этой идеи. Предполагается, что лимит цен на нефть будет введен в соответствии со сроками эмбарго Евросоюза на российское топливо в рамках шестого пакета санкций.