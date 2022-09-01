Авария на коллекторе водоснабжения привела к массовой гибели рыбы в Коми

Сброс токсичных отходов в реку Чевъю в Коми привел к массовому гибели рыбы. Утечка могла произойти в результате аварии на канализационном железобетонном коллекторе в долине реки Емвалька между Нижним Човом и Эжвой, сообщает «Комитет защиты Вычегды».

Массовую гибель рыбы в реке Чевъю заметили местные рыбаки. После этого к месту происшествия отправились сотрудник Рыбоохраны и сопредседатель «Комитета защиты Вычегды». Они сделали забор воды и взяли рыбу на анализ. Оказалось, что уровень токсичных отходов в воде превышал допустимые показатели. Минприроды Коми также выехало на место и подтвердило гибель рыбы.



В «Комитете защиты Вычегды» считают, что причиной экологической катастрофы могла стать авария на канализационном коллекторе. Вероятно, в водоем поступал сброс воды с предприятий, находящихся вверху по течению.

