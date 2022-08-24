«Сибирь.Реалии»* сообщает о гибели еще двоих военнослужащих из Хакасии и Сахалина

«Сибирь.Реалии»* подтвердило гибель как минимум еще двух российских военнослужащих из Сибири и Дальнего Востока в ходе боевых действий в Украине. Издание ведет подсчет погибших и публикует их имена на своем сайте.

Одним из них оказался уроженец города Поронайск Сахалинской области Николай Пухов, служивший в должности рядового. О его гибели в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Валерий Лимаренко. При каких обстоятельствах наступила смерть военного, глава региона не уточнил, сообщив лишь, что «он отважно выполнял свой долг перед Отечеством и ушёл из жизни, как настоящий герой».

Вторым стал 33-летний ефрейтор Виктор Серкин из хакасского села Новороссийское, который погиб 16 августа «в борьбе с неонацизмом и бандеровщиной», передает портал РТС со ссылкой на пресс-службу региона. Военный служил оператором расчета автоматизированных средств управления. Его наградили посмертно Орденом Мужества.

Всего, по данным «Сибирь.Реалии», с начала боевых действий в Украине погибли как минимум 979 уроженцев Сибири и Дальнего Востока. Лидирующую позицию по числу смертей занимает Бурятия — там удалось установить гибелей 173 человек.

Ранее стало известно, что на Сахалине простились с сержантом Алексеем Суворовым и рядовым Василием Барановским. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

*«Сибирь.Реалии»* Минюст РФ считает «иностранным агентом»