В Харькове обстреляны общежития и административное здание

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«Минувшая ночь стала одной из самых трагических для Харьковщины за все время войны. В течение ночи россияне наносили массированные ракетные удары по Харькову», — написал глава Харьковской администрации Олег Синегубов.

Минобороны России подтвердило удары по Харькову. По версии министерства, «высокоточным оружием наземного базирования поражён пункт временного базирования иностранных наемников в городе Харьков, уничтожено более 90 боевиков».

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Сегодня многократно обстрелян Харьков. Об этом сообщает DW*. Два удара пришлись на два общежития, известно о 9 погибших мирных жителях. Удары были ночью и под утро.

В одном из общежитий погибли 7 человек, 16 получили ранения, среди которых 11-летний ребенок. По данным ВВС, ранено 17 человек. После второго удара известно об одном погибшем и 18 раненых.

По информации мэра города Игоря Терехова, около 4:30 по городу нанесли еще пять ракетных ударов. Одна из ракет попала в административное здание, которое начало обрушаться. Возле него на парковке начали гореть около десятка машин.

Российское Минобороны пока не комментировало удары. Ведомство в последний раз сообщало об уничтожении в Харькове складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 17 августа.

Фото: ГСЧС Украины