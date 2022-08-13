Чехия и Литва поддержали предложение Эстонии о запрете на въезд россиян в ЕС

Чехия и Литва поддержали предложение эстонских властей запретить россиянам въезд в Евросоюз. Об этом заявили главы чешского и литовского МИД Ян Липавский и Габриэлюс Ландсбергис.

Как заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, «(россияне) должны понимать, что такая воинственная политика имеет последствия». Его слова приводит агентство Bloomberg. Он сообщил, что такая мера может быть включена в девятый пакет санкций в отношении России, и он будет добиваться решения этого вопроса на встрече глав ЕС в Праге.

В свою очередь глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что ограничения в отношении России «работают более эффективно, если они применяются на уровне ЕС». Его заявление цитирует BNS. По его словам, Литва продолжит последовательную санкционную политику против РФ и поддержит инициативу Эстонии.

Правительство Эстонии утвердило запрет, по которому граждане России с выданной республикой шенгенской визой не смогут въехать на территорию страны. Он начнет действовать с 18 августа.

Санкция предполагает запрет на въезд в страну россиянам, которые получили шенгенскую визу и целью посещения которых является туризм, бизнес, спорт или культура. С 18 августа они не смогут пройти через погранпереходы в Нарве, Лухамаа или Койдуле. Россияне с шенгенскими визами, выданными другими странами соглашения, по-прежнему смогут заезжать в Эстонию. Вопрос о запрете въезда для них также будет рассмотрен, но позднее.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны Евросоюза прекратить выдавать россиянам въездные визы. По ее словам, посещение Европы является для людей из других стран «привилегией», а не «правом».