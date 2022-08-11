Историк Сергей Медведев о визовых проблемах россиян

Очередной скандал на теме эмиграции, теперь про визы. У русских, видимо, без этого никак — причем если даже никто ничего толком не предлагал, обиду можно придумать («все вокруг говорят») и создать из нее историю. Чтобы расставить точки над i: мне и в страшном сне не пришло бы в голову поддержать подобное, я за свободу передвижения при любых режимах, это Путина с Лавровым и Шойгу надо в клетку, а не простых людей. Но всегда полезно взглянуть на проблему глазами другого: я вот уже полгода пытаюсь смотреть на мир глазами украинца, а не (пусть даже оппозиционного) русского: насколько ему/ей кажутся этичными народные гуляния в Москве или путешествия русских по Европе.Или глазами финна. Я сегодня рано утром улетал из аэропорта Вантаа. Треть машин на долгой парковке — с питерскими, московскими, региональными номерами, свободных мест нет. В аэропорте у каждого гейта русская речь: Малага, Барселона, Марракеш, семьи с детьми, в шортах и панамах, словно московские бульвары переехали сюда, Хельсинки стал воротами в мир. Рядом, в одном шаге, пункты по приему украинских беженцев, волонтеры уже не стоят, как раньше, но стойки и указатели остались. Как совместить эти два мира?Или еще проблема: столкнувшись с таким транзитным потоком россиян, встрепенулась финская таможня, и упс: из 2500 пассажиров, следующих в Россию, у 100 оказались плоттеры, дроны, навигаторы. То есть просто служивые под видом шоп-тура везут санкционную технику двойного назначения.Еще раз, я против визовых ограничений, они противны духу свободы, за который мы все стоим, и я сам, и мои близкие зависим от этих виз. Но давайте смотреть на вещи глазами не только обиженного оппозиционного россиянина, которого с двух боков давят путинские силовики и евробюрократы, но, скажем, украинца или финна. Какая им радость от наших туристических и учебных виз? Или, скажем, от вида немцев, путешествующих по Европе (и желающих поступать в европейские университеты) году эдак в 1942?А что там сказал сегодня Зеленский, я обсуждать не буду, нет у меня такого морального права.* Сергей Медведев был профессором НИУ-ВШЭ и был вынужден покинуть университет под давлением. Вскоре после начала войны он уехал в эмиграцию.