Суд отклонил апелляцию Цветковой* по закрытию паблика «Монологи вагины»

Суд в Комсомольске-на-Амуре отклонил апелляционную жалобу художницы и активистки Юлии Цветковой* по делу о блокировке паблика «ВКонтакте» с ее рисунками. Об этом сообщается в Telegram-канале, созданном в поддержку Цветковой.

«Апелляция по административному делу проиграна. Обоснования этому будут известны только через две недели», — говорится в сообщении.

Защитники Цветковой* с решением суда не согласны и намерены подавать кассационную жалобу. Ранее они отмечали, что это заседание по административному делу было очень важным, поскольку оно напрямую связано с уголовным и может повлиять на его исход.

Суд в Комсомольске-на-Амуре 15 июля оправдал художницу Юлию Цветкову*. Ее обвиняли в распространении порнографии в паблике «Монологи вагины», где активистка и другие художницы публиковали свои рисунки. Обвинение просило по этим обвинениям три года и два месяца колонии. 22 июля прокуратура обжаловала оправдательный приговор. Дата нового заседания пока не назначена.

*Юлию Цветкову Минюст России считает «иностранным агентом».