В России выявили максимальное число зараженных COVID-19 с 26 марта

В России продолжает расти заболеваемость коронавирусом. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за последние сутки ковидом заразился 23 771 россиянин — это максимум с 26 марта, когда по всей стране было зарегистрировано 24 072 инфицированных.

Лидером по суточному приросту оказалась Москва — за сутки в столице выявили 8 608 заболевших. На втором месте расположился Санкт-Петербург с 2894 зараженными за последние 24 часа. Тройку лидеров замкнула Московская область, где по состоянию на 10 августа обнаружили 1525 инфицированных.

В России также наблюдается прирост госпитализаций. За последние 24 часа в стационары с коронавирусом попали 2666 человек. Число умерших по всей стране составило 56 человек, а выздоровевших — 14 552.

На фоне обострения эпидемиологической обстановки в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) возобновляется масочный режим, заявила председатель Элла Памфилова. При этом она подчеркнула, что изменение формата голосования на выборах в сентябре из-за роста заболеваемости COVID-19 исключается.