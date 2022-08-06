В Нижнем Новгороде уволили полицейского за отказ заводить дела из-за антивоенных постов

В Нижнем Новгороде уволили лейтенанта Центра «Э» Кирилла Белоусова, который отказался рассматривать обращения о «фейках» и «дискредитации» российской армии. Об этом сообщает Astra.

Официальной причиной, по которой уволили 24-летнего полицейского, в МВД назвали «грубое нарушение служебной дисциплины». А неофициальной причиной является «неэффективная работа с экстремистским контентом в соцсетях».

СМИ утверждает, что сотрудник центра «Э» отказывался регистрировать жалобы на «фейки» и «дискредитацию» армии в соцсетях. Кто-то из доносчиков пожаловался на полицейского, теперь его проверяет Следственный комитет.



Одной из обвиняемых по делу о распространении «фейков» стала петербургская художница Саша Скочиленко. Недавно ее перевели из СИЗО-5 в ИВС Василеостровского района для ознакомления с делом, и теперь фактически морят голодом, не обеспечивая ей безглютеновую диету.

