Канцлер Германии: турбина для «Северного потока-1» работает

Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц побывал на заводе Siemens Energy в Мюльхайме-на-Руре, пишет Reuters. Он обвинил Россию в задержках с возвратом газовой турбины для «Северного потока-1». По его словам, она работает.

Газовая турбина обслуживалась в Канаде, потом ее доставили в Германию.

«Ее (турбину) можно транспортировать и использовать в любое время. Неисполнение контрактов на поставку газа не имеет никаких технических причин», — сказал Шольц.

«Газпром» значительно снизил поставки газа в Европу по «Северному потоку-1» с 27 июля — поставки составляют до 20% от мощности газопровода. В компании сослались на технические проблемы. Европейские правительства обвинили Россию в ограничении поставок газа под надуманным предлогом в отместку за санкции. Кроме того, в «Газпроме» заявляли, что поставка турбины в Германию из Канады после завершения ремонтных работ не соответствует контракту.

В ЕС на фоне газового противостояния приняли чрезвычайный план по сокращению зависимости от российского газа. К апрелю 2023 года потребление должно сократиться на 15%. Заработать он должен был с 1 августа.





Фото: Reuters