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#Новости

В Брянской области сбит беспилотник

29.06.2022

Подобный инцидент произошел вчера вечером в Курской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вечером в в районе села Случевск Погарского района был сбит украинский беспилотник. 

По словам Богомаза, это очередная попытка запугать мирных жителей и дестабилизировать ситуацию.

«Сбит и уничтожен  украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск Погарского района. Пострадавших и разрушений нет. Подразделения российской армии находятся в режиме повышенной боевой готовности и защищают наши территории,» — написал губернатор.

Вчера поздно вечером беспилотник был сбит в Курской области. 



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