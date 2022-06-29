В Брянской области сбит беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вечером в в районе села Случевск Погарского района был сбит украинский беспилотник.

По словам Богомаза, это очередная попытка запугать мирных жителей и дестабилизировать ситуацию.

«Сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск Погарского района. Пострадавших и разрушений нет. Подразделения российской армии находятся в режиме повышенной боевой готовности и защищают наши территории,» — написал губернатор.

Вчера поздно вечером беспилотник был сбит в Курской области.