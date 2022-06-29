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Госдума приняла поправки в закон об иностранных агентах

29.06.2022

С 1 декабря 2022 года будут действовать новые ограничения, деньги получать не обязательно — достаточно  "иностранного влияния", четыре реестра сольют в один 

РИА Новости сообщило, что Госдума приняла в третьем чтении закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В нем установлены понятия, расширены ограничения для иноагентов, утверждено введение одного реестра вместо четырех.

В законе уточнили понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник», «политический деятель». Иноагентом могут признать российские и иностранные организации или физлица, при этом получение финансирования не будет обязательным. Теперь иноагентам достаточно быть «под иностранным влиянием», вести политическую деятельность, собирать сведения о военно-технической деятельности России, которые можно использовать против безопасности страны. 

В единый реестр внесут всех иноагентов и лиц, аффилированных с ними. Также в число ограничений добавили преподавательскую, просветительскую деятельность и работу с несовершеннолетними. 



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