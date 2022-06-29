В Госдуме предлагают смягчить закон о внесудебном закрытии СМИ из-за «фейков»

Как пишет «Интерфакс», в Госдуме пройдет второе чтение поправок, которые могут смягчить законопроект о внесудебном закрытии СМИ из-за распространения «фейков». Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

По словам Боярского, СМИ получат «право на ошибку». Приостановка действия лицензии из-за публикации признанной недостоверной информации составит три месяца. В случае повторного нарушения предписание выносится на срок не более шести месяцев.

У Роскомнадзора будет 24 часа на то, чтобы внести издание в соответствующий реестр, сейчас это нужно сделать «незамедлительно».

Издание сможет возобновить работу, если в течение этих сроков сможет устранить все недочеты. Решение о возобновлении работы будет принимать Роскомнадзор. В случае многократных нарушений лицензию СМИ могут признать недействительной.

Первое чтение прошло 24 мая 2022 года. Законодатели предлагают закрывать СМИ, если они публикуют «недостоверную» информацию. Наказание планировали распространить и на тех, кто перепечатывает «фейки».

Закон о «фейках» от 4 марта 2022 года утвердил наказание за распространение недостоверной информации. С начала боев в Украине десятки СМИ заблокировали за распространение данных, которые противоречат официальной позиции Минобороны. Максимальное наказание за «фейки» может составить 15 лет лишения свободы.