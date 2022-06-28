Путин подтвердил участие в саммите G20 в ноябре

По информации «Ведомостей», президент России Владимир Путин подтвердил участие в саммите G20 в Индонезии, который состоится в ноябре 2022 года. Агентство dpa рассказало, что лидеры G7 не планируют бойкотировать саммит из-за присутствия Путина.

Президент России подтвердил свое очное участие в саммите вчера, оно состоится 15-16 ноября. Встреча пройдет в Индонезии, которая будет председательствовать. Президент Индонезии Джоко Видодо приедет в Москву 30 июня для встречи с Путиным, а за день до этого посетит Киев.

Глава МИД Сергей Лавров сказал сегодня, что РФ не интересует, будет ли президент Украины находиться на площадке саммита G20.

«То, что думает Зеленский, неважно — не он принимает решения, их принимают в Вашингтоне», — цитирует Лаврова ТАСС.

По данным dpa, лидеры стран G7 не будут бойкотировать саммит. Об этом сегодня заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на заключительной пресс-конференции трехдневного саммита G7. Он подтвердил, что он и лидеры Великобритании, Канады, Франции, Италии, Японии и США примут участие в саммите G20 в ноябре.

Последний раз на саммите «двадцатки» очно Путин был в июне 2019 года в Осаке, Япония. Там он встречался с Дональдом Трампом.

