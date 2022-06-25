ГЛАВНОЕ В ПОЛИТИКЕ ЗА 25 ИЮНЯ

ГЛАВНОЕ

Беларусь получит носители ядерного оружия. В ходе встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко была достигнута договоренность о передаче Беларуси комплексов «Искандер-М» и о переоборудовании самолетов Су-25, находящихся на вооружении белорусской армии, для того чтобы они могли нести ядерное оружие. Об этом сообщает Интерфакс.

Как заявил Лукашенко, его «очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые готовятся нести ядерные боеголовки и ядерные заряды… Нас это очень напрягает».

Лукашенко сказал: «Я не говорю о том, что вы завтра перевезете туда ядерные боеприпасы, но шутить нам нельзя, мы помним 1941 год, когда нас убаюкивали, что все будет хорошо, все тихо, никто не нападет, а потом мы оказались не готовы к этой ситуации».

«Я ставлю вопрос о том, чтобы мы могли быть готовы ко всему, даже к применению самого серьезного оружия, чтобы защитить наше отечество от Бреста до Владивостока», — добавил он.

В ответ Путин заявил, что в течение ближайших месяцев Беларуси будут переданы ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые «могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении».

Путин также предложил дооборудовать в России находящиеся на вооружении белорусской армии самолеты Су-25. «На вооружении белорусской армии находится достаточно большая группировка самолетов Су-25. Их можно было бы соответствующим образом дооборудовать и соответствующим образом начать подготовку летного состава», — заявил Путин.

Как сказал Путин, модернизация будет проведена на авиационных заводах в России.

Запад и Россия обвинили друг друга в мировом продовольственном кризисе. В пятницу в Берлине прошла министерская конференция «Объединение ради глобальной продовольственной безопасности». По данным Всемирной продовольственной программы, за последние два года число людей в мире, испытывающих острый дефицит продовольствия, увеличилось более чем вдвое и достигло 276 млн человек, сообщил в своем видеообращении к участникам конференции генсек ООН Антонио Гутерриш. «Существует реальный риск того, что в 2022 году голод будет объявлен во многих местах. А 2023 год может быть еще хуже», — предупредил он.

Как сообщает РБК, в ходе конференции министры иностранных дел западных стран вновь обвинили Россию в причастности к надвигающемуся продовольственному кризису. Так, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что начало вторжения России в Украину усилило негативные эффекты от климатических катастроф и пандемии коронавируса и негативно повлияло на ситуацию с продовольствием в мире. «Россия использует голод как оружие и пытается переложить вину на других, играя в циничную игру из лжи. Однако факты прямо говорят: это не санкции виноваты в продовольственном кризисе», — сказала Бербок.

Глава МИД Франции Катрин Колонна добавила, что проблема заключается также в том, что Россия в ходе конфликта уничтожила инфраструктуру для хранения и поставок зерна, а «из-за блокады портов ожидается новый вред».

Почти одновременно со встречей в Берлине вопросы продовольствия обсуждались в видео-режиме на саммите БРИКС. Президент Владимир Путин заявил участникам, что российской вины в подорожании продуктов питания или в разрыве цепочек поставок нет. По словам Путина, в России намечается хороший урожай зерна. «От 37 млн т, которые в этом году на мировой рынок поставляем, скорее всего, сможем поставить на мировые рынки 50 млн т зерновых», — добавил он. Тем не менее, отметил Путин, усложняется страхование транспорта, перевозящего зерно, сухогрузов, проведение банковских оплат по торговым контрактам и так далее.

По данным продовольственной программы ООН, цены на еду уже высоки из-за сбоев в цепочках поставок, связанных с COVID, и снижения урожайности из-за засухи в прошлом году, так что вторжение в Украину произошло в неподходящий момент для мировых продовольственных рынков. По данным организации, на Россию и Украину приходится 12% от общего количества продовольствия в пересчете на калории. Поскольку конфликт продолжается, растет вероятность того, что нехватка продовольствия, особенно зерна и растительных масел, станет острой, что приведет к тому, что все больше стран прибегнут к ограничениям в торговле, указывает организация.

Как следует из публикуемых Продовольственной программой ООН данных Международного исследовательского института проблем продовольствия, с 24 февраля количество стран, которые ввели ограничения на экспорт продовольствия, увеличилось с 3 до 16 (по состоянию на апрель). А общий объем экспорта, затронутого различного вида ограничениями, достиг 17% всех калорий, торгуемых в мире. В том числе 16 стран ввели запрет на экспорт, среди них и Россия с Украиной. Украина ограничила экспорт, чтобы обеспечить адекватное снабжение своего населения во время конфликта. Экспортные ограничения России на пшеницу были введены еще до февраля и включают плавающую экспортную пошлину и экспортную квоту. На эти две страны вместе приходится около 35% долларовой стоимости всей мировой торговли продовольственными товарами, указывает институт. Другие известные поставщики, вводящие экспортные ограничения, это Индонезия (запрет на экспорт пальмового масла), Аргентина (запрет на экспорт говядины), а также Турция, Киргизия и Казахстан (запрет на различные зерновые продукты).

Минобороны РФ сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком. Об этом на пресс-брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он заявил, что на данный момент вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль.

Со своей стороны, ВСУ не подтверждает захват Северодонецка и сообщает, что установить полный контроль над городом ВС РФ пока не удалось. Также ВСУ продолжают отбивать штурм в районах населенных пунктов Сиротино и Белая гора в Луганской области.

Бои за Северодонецк ведутся более месяца, при этом с российской стороны Рамзан Кадыров уже неоднократно заявлял о взятии города.

ЭКОНОМИКА/САНКЦИИ

Лидеры G7 собираются запретить импорт российского золота. На саммите «большой семерки» (G7) в рамках расширения антироссийских санкций будет решено запретить импорт российского золота, сообщает Reuters.

Президент США Джо Байден и лидеры стран G7 договорятся о запрете на импорт золота из России, Министерство финансов США издаст постановление о запрете импорта золота в США 28 июня. Предполагается, что эта мера еще больше изолирует Россию от мировой экономики.

Формально российское золото и так находится под ограничениями. После начала военной операции оказались заморожены около $300 млрд золотовалютных активов Банка России.

С другой стороны, экспорт золота из России не попадал под санкции. В июне швейцарские банки и фирмы купили более трех тонн российского золота.

Как считает экономист Игорь Липсиц, «споры и сомнения в действеннности санкций, которые существовали задолго до нынешнего кризиса, не помешали США ввести против России беспрецедентные для страны такого размера и значимости санкции, а ЕС — поддержать их. Если война в Украине в обозримом будущем не будет закончена, санкции будут ужесточаться и дальше. Помогут ли они остановить войну — большой вопрос, но в их способности надолго лишить российскую экономику возможности нормального развития сомнений нет».

РЕПРЕССИИ

В России возбуждено 66 уголовных дел о «фейках» про армию. С апреля возбуждено больше 2,4 тыс. административных дел о «дискредитации вооруженных сил». По данным ОВД-инфо*, в России стремительно растет число преследований по статьям КоАП и УК о «фейках» про армию. С начала вторжения в Украину только пять дней прошли без задержаний и арестов.

Уголовных дел по этим новым статьям о «распространении заведомо ложной информации» об армии заведено 66. Еще 107 человек преследуются за антивоенные выступления по другим статьям.

По административной статье 20.3.3 КоАП РФ возбуждено 2457 административных дел. К административной ответственности привлечено 1781 человек. Сумма штрафов составила почти 28 млн руб.

Вступившие в силу 5 апреля поправки в КоАП предусматривают наказания за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан». Аналогичная ей более суровая статья 207.3 УК предусматривает до 15 лет лишения свободы за «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий».

Как считают правозащитники, обе статьи являются измененными редакциями статей об «антисоветской агитации и пропаганде» и «распространении клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» из УК советских республик.

В Томске у НКО, признанной «иностранным агентом», мэрия отбирает помещение приюта для женщин. Томская НКО «Женский голос», которую в конце мая внесли в реестр иностранных агентов, получила письмо от мэрии о расторжении соглашения безвозмездной аренды помещения приюта для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Об этом сообщает «РИА Томск».

На прошлой неделе в организацию пришли сотрудники мэрии и сказали, что разрывают контракт с НКО. Через два дня из мэрии пришло письмо с требованием передать имущество муниципалитету и освободить помещение.

В июне в приюте жили три женщины с тремя детьми. Теперь сотрудники организации ищут временное помещение для нового приюта.





*ОВД-инфо Минюст России признал «иностранным агентом».