Греция приостановила прием документов на визы от россиян

Ассоциация туроператоров России сообщила, что визовый центр Греции с 27 июня временно не принимает документы на визы. Причины назвали «техническими», но сроки возобновления приема документов не объявили.

Консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске приостановили свою работу. В Ассоциации туроператоров России добавляют, что «если причины действительно технические, то не исключено, что вопрос будет решен в ближайшее время». В МИД России заявили, что Греция более не безопасна для отдыха россиян

Чехи отказалась выдавать визы и ВНЖ гражданам России и Беларуси до конца марта 2023 года. Исключение сделают только для поездок с гуманитарной целью.

Такое решение власти страны приняли сразу после начала боев в Украине, чтобы защитить «внешнеполитические интересы Чехии». Аналогичные меры приняли Латвия, Литва и Эстония.



