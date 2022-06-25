Захарова: ЕС порабощает соседей

Представитель МИД Мария Захарова назвала предоставление статуса кандидата в ЕС для Молдовы и Украине «порабощением» ЕС. По ее словам, о негативных последствиях такого шага никто не подумал.

Новый статус Украины и Молдовы показал намерения ЕС проникнуть вглубь бывшего Советского Союза. По мнению Захаровой, этот шаг — попытка посягнуть на сферу влияния России в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

«Решением о предоставлении Украине и Молдове статуса стран-кандидатов Европейский союз подтвердил, что продолжает активно эксплуатировать СНГ на геополитическом уровне, использовать его для «сдерживания» России. Они не думают о негативных последствиях такого шага», — сказала Захарова.

Расширяясь на Украину и Молдову, ЕС жертвует своими демократическими идеалами за счет «безудержной экспансии и политического и экономического порабощения своих соседей», добавила представитель МИД. ЕС, по ее мнению, готовится продолжать боевые действия в Украине, об этом же страна будет в новом статусе просить на грядущем саммите НАТО в Мадриде.

«Подобный агрессивный подход Евросоюза заведомо несет в себе потенциал появления новых, более глубоких линий раскола и кризисов в Европе в целом. Ничего общего с реальными потребностями жителей Украины и стран ЕС такая политика Брюсселя не имеет», — считает Захарова.