Журналист Radio France Денис Катаев: «Призыва «Не стреляйте!» никто не услышал»





Сегодня 24 июня. Ровно четыре месяца войны, которая не торопится прекращаться.

24 февраля я проснулся в 9 утра, чтобы позавтракать и поехать на канал готовиться к обычному выпуску новостей. Но новости уже шли в прямом эфире вовсю. Призывы Земфиры – «не стреляйте», – так никто и не услышал. Хоть она и давала в этот же день свой концерт. Люди пришли просто потанцевать. После этого Земфира уже который месяц живет в Париже, как и я. А первая буква ее имени стала символом мясорубки…

А ещё, прости Господи, в Москве проходит Неделя моды. Есть и такая, вы не поверите. Пока где-то бомбят города, где-то в Зарядье бомбят селфи.

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