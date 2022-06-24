Close

#БЛОГИ

Журналист Radio France Денис Катаев: «Призыва «Не стреляйте!» никто не услышал»

24.06.2022

Сегодня ровно четыре месяца войны


289745189_1150908139091992_591195437554533272_n.jpg

Сегодня 24 июня. Ровно четыре месяца войны, которая не торопится прекращаться.

24 февраля я проснулся в 9 утра, чтобы позавтракать и поехать на канал готовиться к обычному выпуску новостей. Но новости уже шли в прямом эфире вовсю. Призывы Земфиры – «не стреляйте», –  так никто и не услышал. Хоть она и давала в этот же день свой концерт. Люди пришли просто потанцевать. После этого Земфира уже который месяц живет в Париже, как и я. А первая буква ее имени стала символом мясорубки…

А ещё, прости Господи, в Москве проходит Неделя моды. Есть и такая, вы не поверите. Пока где-то бомбят города, где-то в Зарядье бомбят селфи.

Оригинал

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.