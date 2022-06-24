В Киеве рассматривают еще одно дело против российского военного

«Ґрати» сообщил, что 23 июня Соломенский районный суд Киева провел подготовительное заседание по делу российского военного Михаила Романова. В марте в селе Богдановка он застрелил жителя села и трижды изнасиловал жену убитого.

Михаил Романов пришел к потерпевшей 8 марта и представился командиром группы. Тогда российские военные проводили зачистку села и искали мужчин с военным опытом. Он увидел в машине во дворе камуфляжную форму и решил, что муж потерпевшей был военным. Тогда семье удалось убедить российских солдат в том, что это форма для страйкбола.

Но вечером Романов с группой сослуживцев вернулся в ее дом. Женщина спустилась в бойлерную вместе с трехлетним сыном, услышала выстрелы. После военные потребовали у нее выбраться из укрытия.

«Я спрашиваю: «Где мой муж?» Тогда вот этот мужчина в черной форме говорит: «Нету у тебя больше мужа, он у тебя был нацистом, потому я его застрелил», — рассказала пострадавшая. При этом женщина говорила, что в убийстве признался сослуживец Романова.

После этого, по версии следствия, Романов вместе с сослуживцами несколько раз изнасиловали женщину. В течение ночи они еще дважды возвращались в ее дом. Когда они уснули, она с сыном смогла выбраться и добраться до подконтрольной Украине территории.

По некоторым сведениям Романов мог умереть в бою. Но в прокуратуре объявили его в розыск, а суд идет заочно.

Это не первое дело против российских солдат. В нарушении обычаев войны пожизненный срок получил Вадим Шишимарин: он убил мирного жителя в Сумской области. На прошлой неделе он подал апелляцию. Еще двое солдат — Александр Иванов и Александр Бобыкин получили по 11,5 лет лишения свободы. Они участвовали в обстреле Харьковской области сначала с территории России, а потом в составе российских войск перешли границу Украины.