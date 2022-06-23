Управляющий компании Funky Monkey Вячеслав Гавриленков: «Как преемники Coca-Cola, мы в дань уважения планируем выпускать квас со вкусом колы», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».



«Сейчас мы работаем над брендингом и утвержден рабочий вариант названия — славянский квас Колокола. На этикетке будет изображен церковный колокол, блестящий в лучах заката западной империи. И кстати, каждая партия будет освящена батюшкой», — подытожил он.



***



Что ж, тут есть лишь одна несообразность: западная по отношению к Китаю империя помирает вовсе не в золотом и прекрасном нимбе закатных солнечных лучей, а в миазмах лжи, ненависти, самовосхваления и коррупции. Но под торжественный колокольный звон.



А вот западная по отношению к России империя вовсе не помирает, а, напротив, пробуждается после спячки детанта.

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