ИТОГИ ДНЯ: 17 ИЮНЯ

Главным событием дня является выступление президента Путина на Петербургском международном экономическом форуме 2022.

Основные тезисы выступления Путина:





«Соединенные Штаты, провозгласив победу в Холодной войне, объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причем эти интересы объявляются священными. Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры».

«Экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех. При этом санкционное оружие обоюдоострое. Оно наносит сопоставимый, а то и больший даже урон самим же идеологам и конструкторам его. <…> Рост инфляции в отдельных странах еврозоны уже превысил 20%. Я говорил о нашей инфляции, но страны еврозоны не проводят никаких специальных военных операций, а инфляция выросла там у них у некоторых до 20%».

«Отрыв от реальности, от запросов общества [на Западе] неизбежно приведет к всплеску популизма и росту крайних, радикальных течений, к серьезным социально-экономическим изменениям, к деградации, а в недалекой перспективе — и к смене элит. Традиционные партии, как вы видите, проигрывают постоянно. <…> Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу».

«Ухудшение ситуации в глобальной экономике — это не вопрос последних месяцев. Тем более не результат специальной военной операции, которую проводит Россия на Донбассе. Подобные утверждения — это откровенное и сознательное передергивание фактов».

О зерне: «Что касается украинских поставок — мы не препятствуем, ради бога, не мы же заминировали проходы в Черном море. <…> Дело не в нас, дело в адекватности людей, которые находятся у власти в Киеве».

«На смену экономике «мнимых сущностей» (доллар, евро) приходит экономика реальных ценностей и активов».

«В России наблюдается крайне сложная демографическая ситуация, и правительству необходимо разработать дополнительные меры «кардинального характера» для поддержки семей с детьми».

О возможном членстве Украины в ЕС: «Мы никогда не были против этого. Мы всегда были против военного освоения украинской территории, потому что это угрожает нашей безопасности. Вот против чего мы выступали. Но что касается экономической интеграции — ради бога, это их выбор».

О ядерном оружии: «Ничего мы не угрожаем. Но все должны знать, что у нас есть и что мы будем применять, если потребуется для защиты нашего суверенитета».

УКРАИНА

Подразделения Вооруженных сил Украины освободили село Дмитровку вблизи Изюма в Харьковской области. Бои за Северодонецк продолжаются. ВС РФ установили флаг России на въезде в город, но не пытаются штурмовать территорию завода «Азот», где укрепились силы ВСУ.

Судно обеспечения Черноморского флота РФ "Василий Бех", подбитое военно-морскими силами Украины, затонуло. Как сообщается, оно было поражено британским ракетным комплексом Harpoon.

В Мариуполе 10-15 человек ежедневно жалуются на симптомы холеры, но их отправляют домой – советник мэра.

В Мариуполе ежедневно 10-15 человек обращаются с жалобами на симптомы холеры и дизентерии, жалуются на диарею, рвоту и головные боли. По информации советника мэра города Петра Андрющенко, в больницах Мариуполя сейчас нет реагентов для тестирования людей и антибиотиков, поскольку их вывезли оккупационные власти. Вместо оказания медицинской помощи людей просто отправляют домой.

Владимир Путин перенес свое выступление на ПМЭФ на час из-за DDOS-атаки на системы форума, передает РИА-Новости. Результатом атаки стал вывод из строя базы участников форума и системы допуска на мероприятие.

Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук (брат давнего друга президента Путина Юрия Ковальчука) заявил, что Чубайс ничего не создал в «Роснано». «Было необходимо выстроить систему конвертирования научных идей в деньги, – сказал Ковальчук. – Однако инноваторы хотели лишь «ободрать ученых, как липку».

Это заявление расценивается как еще один повод для того, чтобы начать уголовное преследование Анатолия Чубайса, который после начала военных действий покинул Россию.

Москва не планирует вводить визы для граждан Украины, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Решение Украины о визовом режиме в отношении граждан РФ - это провокация. Мы не будем этим заниматься», – сказал Слуцкий.

Минцифры РФ перенесло сроки реализации проекта выдачи гражданам цифровых паспортов. Об этом заявил журналистам глава ведомства Максут Шадаев.

Он уточнил, что в некотором будущем министерство вернется к реализации проекта. В конце 2021 г. Шадаев заявлял, что Минцифры приступит к внедрению цифровых паспортов по всей России сразу после тестирований в трех пилотных регионах - Москве, Московской области и Татарстане.

ЭКОНОМИКА

Россия не планирует закрывать свою экономику и будет по-прежнему встроена в мировые цепочки разделения труда, глобализацию экономики никто не отменял, в противном случае есть риски значительного снижения уровня жизни, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в пятницу на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Когда мы говорим о новой экономике, нам нужно определиться: мы дальше вот с этим курсом что делаем? Мы по-прежнему делаем ставку на национальный капитал? Мы по-прежнему делаем ставку на построение открытой экономики? Вчера у кого-то из выступающих вот промелькнуло - в глобализацию поиграли, немножко обманули нас и давайте больше внутренними делами заниматься. Но мне кажется это не очень правильная постановка. Да, где-то обманули, надо просто выстраивать свои правила в глобализации, играть по своим правилам, но глобализацию никто не отменяет», - подчеркнул министр.

Россия в течение ближайших двух лет вложит более 2 трлн руб. в экономику ДНР, заявил премьер ДНР Виталий Хоценко. На территории ДНР и ЛНР уже работают около тысячи российских строителей и 250 единиц техники.

Суд в Московской области в четверг приговорил бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков.

Фогель был задержан в московском аэропорту Шереметьево в августе 2021 г. При себе у него обнаружили марихуану, которую он употреблял по медицинским показаниям (медицинское использование марихуаны в США разрешено). Фогель одно время работал в посольстве, но на момент ареста являлся сотрудником московской англо-американской школы.

РЕПРЕССИИ

Художник (Филипп Козлов) Philippenzo за одну ночь собрал 80 тыс руб. на два штрафа по «дискредитации армии» за свои граффити.

Ворошиловский районный суд Волгограда оштрафовал Козлова за его граффити «Цинк наш!» на стене.

«Штрафы собраны за одну ночь, – написал Козлов в Телеграм-канале. – Огромная благодарность и низкий поклон всем неравнодушным товарищам: и откликнувшимся добрым словом, и задонатившим денежку!»

Сегодня у петербургского ТЮЗа появилась надпись «Дети»: в память о погибших в мариупольском драмтеатре, сообщает SOTA. Спустя два часа надпись уже была уничтожена.

В Чебоксарах жители сломали Z-скульптуру, установленную на «чебоксарском Арбате» – пешеходной зоне в центре города.