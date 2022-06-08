The Guardian: в ДНР начался суд над иностранцами, сражавшимися на стороне Украины

The Guardian пишет, что пророссийские власти предъявили обвинения взятым в плен британцам Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, а также американцу Ибрагиму Сауну. В ДНР считают, что они виновны в терроризме и участии в качестве наемников против России. За это им грозит смертная казнь.

На видео, опубликованных в российских государственных СМИ, появилось видео, на котором показаны трое обвиняемых в зале суда. Иностранцы рассказали, что они были солдатами регулярной украинской армии, и с ними следует обращаться как с военнопленными.

Сторона обвинения настаивает, что иностранцев подозревают в четырех отдельных преступлениях: совершение преступления в составе преступной группы; насильственный захват власти или насильственное удержание власти; наемничество; поощрение обучения террористической деятельности.

Эслин и Пиннер служили в морской пехоте Украины, участвовали в защите завода «Азовсталь». Эслин публиковал в Twitter фотографию с церемонии присяги в украинских вооруженных силах.

Из иностранцев в российском плену сейчас находится и 35-летний Эндрю Хилл, отец четверых детей из Плимута. Он участвовал в боях на юге Украины.

Издание утверждает, что мужчины могут стать первыми украинскими солдатами, которых судят пророссийские сепаратисты. Есть опасения, что после этого будет серия показательных процессов, призванных оправдать действия России в Украине.

Российские официальные лица пригрозили провести военные трибуналы, которые они назвали «Нюрнберг 2.0», призванные повторить проходящие в Киеве судебные процессы по делам о зверствах, совершенных российскими солдатами.

В Украине вынесли три приговора российским солдатам. Вадима Шишимарина приговорили к пожизненному сроку за нарушение законов и обычаев войны: он убил мирного жителя в Сумской области. По таким же обвинениям за обстрелы Харьковской области и Харькова осуждены на 11,5 лет Александр Бобыкин и Александр Иванов.

Наблюдатели говорят, что судебные процессы могут быть преднамеренно спланированы, чтобы оказать максимальное давление на Запад и спровоцировать обмен пленными на российских солдат, захваченных и преданых суду на Украине.

Семья Эслина попросила не разглашать информацию о ходе суда. Они пытаются вернуть его домой: работают с украинским правительством и МИД.