Петру Порошенко не дали выехать из Украины

По информации Reuters, 28 мая Петра Порошенко не выпустили из страны на границе с Польшей. Он планировал посетить заседание Парламентской ассамблеи НАТО в Литве.

Проблемы с пересечением границы возникли у Порошенко из-за «технического сбоя». Украинские СМИ сообщали, что он получил все формальные разрешения и был включен в делегацию Верховной Рады Украины.

Порошенко должен был провести в Вильнюсе ряд встреч на высшем уровне, в том числе с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Он также должен был принять участие во встрече Европейской народной партии в Роттердаме.

Против Петра Порошенко расследуют дело о госизмене: его обвиняют в финансировании сепаратистов на востоке Украины в 2014-2015 годах. На прошлой неделе задержанный пророссийский депутат Виктор Медведчук, которого называют «кумом Путина» дал против Порошенко показания.

В январе Порошенко добился судебного решения, позволяющего ему оставаться на свободе во время расследования дела о госизмене. По его словам, это дело — политически мотивированное.