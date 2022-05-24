В России расследуют 53 уголовных дела о «фейках» про армию

По информации юриста «Агоры» Павла Чикова, уголовные дела о «фейках» про российскую армию расследуют в 27 регионах России. Всего возбуждено 53 дела по статье 207.3 УК РФ.

После дел Майкла Наки и Руслана Левиева, которых суд заочно арестовал, следователи возбудили еще три дела — в Нижнем Новгороде, Тюмени и Челябинске. Также расследуется аналогичное дело в Твери — в отношении неустановленных лиц.

Из обвиняемых 13 человек находятся под стражей, а 12 — не в России. Большинство дел расследуется по пункту «д» ч.2 ст.207.3 — по мотивам политической ненависти или вражды.