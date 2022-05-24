NYT: Россия и Китай провели совместные военные учения в Азии

Сегодня Китай и Россия провели свои первые совместные военные учения после начала боев в Украине. Они отправили бомбардировщики над морем в северо-восточной Азии в качестве демонстрации силы, пишет The New York Times. В это время в Азии находился с рабочим визитом президент США Джо Байден: американские чиновники наблюдали за учениями.

Байден встретился в Токио с лидерами Австралии, Японии и Индии. На одной из пресс-конференций Байден заявил, что США готовы оказать военную помощь Тайваню в случае вторжения Китая. Это осложнило американо-китайские отношения. В МИД Кита, как писал 23 мая «Коммерсант», выразили решительный протест.

Совместные учения России и Китая стали важным признаком того, что партнерство не ослабло. Бомбардировщики пролетели над Японским морем рано утром во вторник и продолжили свой путь на юг в направлении Восточно-Китайского и Филиппинского морей, сообщил официальный представитель США.

Ученые подтвердили и в Южной Корее. В официальном заявлении страны говорится о том, что два китайских военных самолета и четыре российских боевых самолета вошли в опознавательную зону ПВО у восточного побережья страны, не вторгаясь в ее воздушное пространство.

Минобороны России сообщило, что «мероприятие проводилось в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2022 год и не было направлено против третьих стран».