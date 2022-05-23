Мединский: Россия готова к переговорам с Украиной

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Россия готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной. Об этом он рассказал в интервью белорусскому каналу ОНТ.

По его словам, Россия не отказывалась от переговоров, в том числе на высшем уровне. Но встреча с президентами может состояться только после серьезной подготовки.

«‎Необходимы документы высокой степени готовности», — добавил Мединский. — «‎Главы государств должны встречаться для того, чтобы достигнуть финальных договоренностей и подписать документы, а не для того, чтобы сфотографироваться».

Он также рассказал, что проект договора передали украинской стороне месяц назад, и процесс затормозил Киев, и якобы с их стороны нет стремления к продолжению диалога.

«‎Мяч на их стороне полностью», — добавил Мединский.