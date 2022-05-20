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#Новости

Герхард Шредер уйдет из совета директоров «Роснефти»

20.05.2022

Его лишили части привилегий и планировали ввести санкции из-за связей с Россией

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер и Маттиас Варнинг заявили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти». Об этом сообщили в компании. К такому решению в «Роснефти» отнеслись с пониманием. 

Портал «Вот Так» 19 мая сообщил, что Бундестаг лишил Шредера части привилегий, положенных экс-главам правительства. У него не будет офиса в парламенте и сотрудников, право на охрану и пенсию ему оставили. 

Как пишет DW*, 19 мая Европарламент призвал ввести санкции против Шредера из-за его деловых и политических связей с Россией. Его активы предлагают заморозить. 

Законодательный орган ЕС принял резолюцию о том, что санкции должны распространяться и на европейских членов советов директоров крупных российских компаний, а также политиков, которые продолжают получать российские деньги. 

Шредер возглавлял правительство Германии с 1998 по 2005 годы, до сегодняшнего дня он был членом совета директоров «Роснефти» и руководил компанией Nord Stream. Его связи с Россией и президентом Владимиром Путиным часто критиковались, а недавно экс-канцлер выступил с заявлением, что убивать людей в Буче приказал не Путин, а военные командиры на местах.



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