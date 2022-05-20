Герхард Шредер уйдет из совета директоров «Роснефти»

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер и Маттиас Варнинг заявили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти». Об этом сообщили в компании. К такому решению в «Роснефти» отнеслись с пониманием.

Портал «Вот Так» 19 мая сообщил, что Бундестаг лишил Шредера части привилегий, положенных экс-главам правительства. У него не будет офиса в парламенте и сотрудников, право на охрану и пенсию ему оставили.

Как пишет DW*, 19 мая Европарламент призвал ввести санкции против Шредера из-за его деловых и политических связей с Россией. Его активы предлагают заморозить.

Законодательный орган ЕС принял резолюцию о том, что санкции должны распространяться и на европейских членов советов директоров крупных российских компаний, а также политиков, которые продолжают получать российские деньги.

Шредер возглавлял правительство Германии с 1998 по 2005 годы, до сегодняшнего дня он был членом совета директоров «Роснефти» и руководил компанией Nord Stream. Его связи с Россией и президентом Владимиром Путиным часто критиковались, а недавно экс-канцлер выступил с заявлением, что убивать людей в Буче приказал не Путин, а военные командиры на местах.