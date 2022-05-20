The Moscow Times рассказали о плохом обмундировании российских военных

Российские контрактники, которые отправляются в Украину, рассказали The Moscow Times о том, что им приходится самостоятельно покупать снаряжение. Минимальная стоимость затрат – 200 тысяч рублей. Столько же обещали платить в качестве зарплаты.

Информацию журналисты получили анонимно от сотрудников Росгвардии. Покупать приходится обувь, шлемы, бронежилеты, разгрузку, аптечки, бинты и даже жгуты. Отправляющимся в Украину контрактникам пообещали зарплату в 200 тысяч рублей в месяц, но всю амуницию придется покупать за свой счет. Даже если комплект выдадут, то все равно придется некоторые вещи докупать: куртку и брюки, как сменную одежду.

Также журналистам сообщили, что для военных не хватает теплых вещей, сухпайков, аптечек, а техника, на которой воюют в Украине, «вся в советском нафталине, элементарно оружие заклинивает». В аптечках, по словам другого источника, есть только бинт, йод и жгут: солдат заранее предупреждают, что при ранении это не поможет.

Интернет-магазины зафиксировали двукратный рост спроса на экипировку. При этом с выполнением заказов есть проблемы: ткань для бронежилетов поставляется из-за рубежа.