Первый приговор российскому военному за убийство мирного жителя огласят 23 мая

В Киеве состоялось очередное заседание по делу российского военного Вадима Шишимарина. Его обвинили в убийстве мирного жителя в Сумской области. Обвиняемый выступил с последним словом, приговор ему огласят 23 мая, сообщает издание «Ґрати».

Адвокат обвиняемого рассказал подробности того, как разбили российскую колонну техники, а после группа Шишимарина захватила гражданский автомобиль.

Убитого 62-летнего Александра Шелипова первым увидел прапорщик Макеев, который был за рулем. Шишимарин находился на заднем сиденье. Макеев приказал ему убить гражданского, Шишимарин отказался. После чего это же ему приказал сделать Куфаков, обвиняемый отказывался, но старший по званию Куфаков давил на него и настаивал, что Шелипов сообщит о них в ВСУ. И только после этого Шишимарин выстрелил короткой очередью.

Защита настаивала, что Шишимарин не хотел убивать человека, а приказ выполнил формально, надеясь, что не попадет.

В своем последнем слове Шишимарин сказал: «Я искренне раскаиваюсь в том, что я сделал. В тот момент я нервничал, шли боевые действия, и не хотел убивать. Но так случилось… Впоследствии я понял, что лучше сдаться в плен».

Приговор Шишимарину огласят 23 мая в 12:00.









Фото: Татьяна Козак, Ґрати