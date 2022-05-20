NYT: сенат США одобрил 40 млрд долларов помощи Украине

The New York Times пишет 19 мая, что Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил помощь Украине в размере 40 млрд долларов. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден.

Одобрение пакета чрезвычайной военной и гуманитарной помощи состоялось в четверг. Теперь общие инвестиции США в поддержку Украины составили 54 млрд долларов всего за два месяца.

Одобрили пакет помощи 86 сенаторов, против проголосовали 11 сенаторов, все республиканцы.

«Мы, американцы — все мы, демократы и республиканцы — не можем позволить себе сунуть голову в песок, пока Владимир Путин продолжает свою злобную воинственность против украинского народа», — сказал сенатор Чак Шумер, демократ от Нью-Йорка, лидер большинства.

Ожидается, что администрация Байдена быстро подпишет документ. После принятия закона Байден поблагодарил Конгресс, который поддержал борьбу Украины за свободу и демократию. Вскоре после голосования президент США также объявил, что направит в Украину еще одну партию артиллерии, радаров и другого оборудования.

Журналисты отмечают, что подобной поддержки законы в США давно не получали. Застопорился, к примеру, закон о выделении миллиардов долларов на борьбу с пандемией и вопрос о выделении дополнительных 28 млн долларов для решения проблемы нехватки детского питания в стране.

Сенаторы, которые проголосовали против, отмечали, что это действительно большая сумма, она необходима Украине. Но политики сослались на то, что нужны более конкретные статьи расходов. Они также высказали опасения по поводу отправки миллиардов долларов за границу, поскольку Соединенные Штаты борются с собственными экономическими проблемами.